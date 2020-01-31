Оренбург, , 09:15 — REGNUM В Оренбургской области на 4% повысится размер родительской платы за содержание ребенка в детском саду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе губернатора.

Решение о росте родительской платы принято на заседании областного правительства 31 января. Сначала увеличение платы произойдет в восьми муницпальных образованиях Бузулуке, Оренбурге, Гае, а также Ташлинском, Тоцком, Тюльганском, Саракташском и Первомайском районах. Повышение составит 4% — в соответствие с уровнем инфляции.

В феврале скорректировать размер родительской платы за содержание ребнка в детском саду должны и остальные муниципалитеты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге увеличилась родительская плата в детских садах