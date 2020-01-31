Сеул, , 09:17 — REGNUM В четвертом квартале 2019 году южнокорейская компания Samsung Electronics потеряла первенство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американскую компанию Strategy Analytics.

Согласно публикованным данным, в четвертом квартале 2019 года объём поставок американской компания Apple составил 70,7 млн смартфонов, что составляет 18,9% мирового рынка.

Samsung Electronics заняла второе место с долей рынка 18,4%, поставив 68,8 млн аппаратов. На третьем месте расположилась китайская компания Huawei с долей 15% и 56 млн смартфонов.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года американская компания улучшила свой показатель на 1,4%. Доля южнокорейского производителя осталась на прежнем уровне, а китайского, напротив, снизилась на 1,1%.

Специалисты отмечают, что Apple увеличила объём поставок на 7% благодаря снижению цен и высокого спроса в странах Азии и Северной Америки, Samsung сохранила высокие показатели во всех ценовых сегментах, однако Huawei столкнулась с замедлением роста продаж на китайском рынке и усилением конкуренции в Европе.

По итогам 2019 года лидером рынка остается Samsung Electronics с показателем 20,9% (295,1 млн устройств), за ней следуют Huawei (17%, 240,5 млн устройств) и Apple (14%, 197,4).