Москва, , 09:03 — REGNUM Центробанк РФ с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Апабанк» (г. Москва). Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.

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В результате проверки Банк России выявил снижение (более 40%) капитала кредитной организации. Это является реальной угрозой интересам клиентов.

Отмечается, что Банк «Апабанк» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Севастопольский морской банк», занимавшее 246-е место в банковской системе РФ, будет подвергнуто санации.

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