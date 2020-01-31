Сеул, , 08:57 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение потребления риса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году каждый человек в стране употребил в среднем 59,2 кг риса, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Известно, что в 1970 году в стране зафиксировали рекордный показатель потребления риса. Он составил 136,4 кг, однако 1989 году показатель сократился до 121,4 кг.

В прошлом году среднее потребление риса в день сократилось на 3,1%, до 162,1 грамм, а объём риса, используемого в производстве — на 1,5%, до 744 055 тонн.

Специалисты отмечают, что потребление риса в Южной Корее сократилось из-за изменений в рационе питания.