Стокгольм, , 08:47 — REGNUM Чтобы избежать штрафных выплат за нарушение законодательства ЕС, регулирующего выбросы углекислого газа, шведская автокомпания Volvo Cars намерена втрое увеличить продажи гибридных машин. Об этом сообщается на аналитическом сайте агентства «Автостат».

По словам главного исполнительного директора автокомпании Хокана Самуэльссона, уже в текущем году на гибриды и на полностью электрические авто должна приходиться одна пятая реализации машин Volvo. При том, что в 2019 году эта доля равнялась 6,5%.

«Речь не должна идти об уплате штрафов. Это не входит в наши планы. Мы хотим инвестировать в развитие продукции, а не в оплату штрафов Брюсселю», — подчеркнул он.

Он добавил, что реализация гибридных машин Volvo может превысить 150 тыс. единиц.

Напомним, в Европе компания Volvo приступила к приёму заявок на полностью электрический кроссовер XC40 Recharge P8 AWD. Уже в первый день на новое авто поступило несколько тысяч заказов.

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