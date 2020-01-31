Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Границы Невинномысска — единственного моногорода на Ставрополье — будут расширены за счет территории соседнего Кочубеевского района. Депутаты краевой думы единогласно приняли соответствующий законопроект 30 января сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях, пишет ТАСС.

Напомним, в декабре 2017 года по решению правительства РФ в границах моногорода была создана территория опережающего развития «Невинномысск». По информации местных властей, в настоящее время здесь находятся 10 резидентов, еще несколько десятков инвесторов готовы начать реализацию проектов, однако земли в пределах муниципалитета исчерпаны.

«Дорожная карта отработана, есть полное понимание со стороны властей Кочубеевского района. Более 60% земель, которые мы хотим присоединить, сегодня не осваиваются по назначению. Нам нужна земля как воздух, чтобы развивать экономику Ставропольского края», — сказал на заседании парламента глава моногорода Михаил Миненков.

Территория Невинномысска в настоящее время составляет около 80 кв. км, площадь присоединяемых земель — около 15 кв. км. На этих территориях планируется реализация 22 инвестпроектов, которые, как ожидается, позволят привлечь инвестиции на сумму свыше 50 млрд рублей и создать более 2,9 тыс. рабочих мест.

Читайте также: Новые компании пополнили ряды резидентов ТОСЭР на Ставрополье