Шадринск, Курганская область, , 08:29 — REGNUM Курганский город Шадринск в 2020 году ждут большие преобразования. Здесь пройдёт масштабный ремонт дорог, сдадут детский сад, ледовую арену, капитально отремонтируют четыре школы и четыре детских сада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Кроме того, благоустройству в Шадринске в 2020 году подлежат 37 дворов, набережная, пешеходный центр и реставрация 12 памятников архитектуры. А также должны ввести в эксплуатацию очистные сооружения по программе «Чистая вода».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в планах числится реализация в Шадринске 26 инвестиционных проектов на 500 рабочих мест. И поставил перед местными властями задачу превратить город в центр притяжения туристов.