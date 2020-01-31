Самара, , 08:33 — REGNUM Специальные маршруты в рамках проекта «М-шаттлы» начнут работу в Самаре. Об этом 30 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, спецмаршруты вводятся для быстрой доставки пассажиров из отдаленных районов города в центральную его часть и обратно. Автобусы также будут подвозить горожан до станций метро. В этих случаях движение будет происходить в режиме экспресса, то есть без промежуточных остановок.

По словам чиновников, «М-шаттлы» начнут работать с 3 февраля текущего года. С 31 января они будут выезжать в тестовом режиме и подвозить жителей до станций метро «Московская» и «Юнгородок».

По сообщению пресс-службы городской администрации, на маршрутах внедряется единый билет, поэтому пассажир, оплатив проезд в «М-шаттле» любого из действующих в рамках проекта маршрута один раз, может проехать в спецавтобусе, потом пересесть в метро и снова поехать на спецавтобусе. При этом дополнительно оплачивать проезд на этих видах транспорта будет не нужно.

В связи с этим проезд по данным маршрутам, стоимость которого составит 29 рублей, будет осуществляться только по транспортным картам.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородские депутаты запретят высаживать безбилетных детей из транспорта