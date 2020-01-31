Южно-Сахалинск, , 08:33 — REGNUM Жители Сахалинской области с тревогой ожидают беспрецедентного роста цен почти на все виды товаров, доставляемых с материка. Причина в том, что с 1 февраля главная транспортная артерия Сахалина, ОАО Морской торговый порт Холмск, поднял тарифы на внутрипортовые услуги в 4−9 раз. Официальный документ опубликован на сайте компании.

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Читатели регионального ИА Сахалин. Инфо направляют в редакцию встревоженные обращения:

Житель Сахалина «Я переживаю, как житель Сахалинской области, что завтра мы все придем в магазины и увидим, что цены выросли на 20% — 30%. Ситуация выходит из-под контроля. Минтранс ничего не может сделать! Видимо, как пишут в социальных сетях, в порта и правда очень серьезная «крыша»!».

По информации издания, все сахалинские организации, так или иначе связанные с морским торговым портом Холмск, сегодня шокированы тем, что творит его руководство. А таких организаций на острове большинство — ведь через этот порт на Сахалин поставляются с материка продукты, лекарства, строительные материалы, практически все товары, необходимые для нормальной жизни. Люди не могут понять, почему они должны платить бешеные деньги порту, который просто выписывает пропуска на проезд автомобиля по территории, дальше, по словам сахалинцев, владельцы порта пытаются навязать дополнительные услуги. Например, сахалинский предприниматель Геннадий Жданкин обратился в прокуратуру, УФАС, к депутатам облдумы в связи с тем, что порт отключил его от электричества и водоснабжения. Предприниматель осуществляет деятельность на территонрии порта. Он говорит, что все его обращения результата не дают. Стоит ожидать волны таких обращений от других представителей бизнеса. Никто не понимает, как теперь быть с паромами, перевозящими грузы и людей с материка на остров и обратно.

Сахалин опять, как и в начале января, оказался на грани коллапса: предприниматели не будут платить по завышенным тарифам, а порт опять может перекрыть въезд в порт и выезд из него.

Сахалинцы возмущены тем, что главная транспортная артерия Сахалина находится в критическом состоянии, а власти, по мнению островитян, действуют крайне медленно.

В социальных сетях жители острова требуют вернуть порт Холмск в собственность Сахалинской области. Они считают, что новый московский собственник — компания «Петросах» — якобы не занимается развитием и модернизацией порта, как обещал, приобретая актив, а пытается заработать на взвинчивании цен.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой вернуть им право регулировать тарифы на портовые услуги в морских портах островного региона. Сейчас такого права у властей нет и владельцы портов, от которых в прямом смысле зависит жизнь единственного островного региона России, похоже, вольны творить все, что им заблагорассудится.

Цены на все виды жизненно необходимые товары на Сахалине намного выше, чем на материке. Это вызвано необходимостью их доставки на остров. Транспортная составляющая играет большую роль в формировании цен на островах.