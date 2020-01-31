Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбургской области в 2019 году возвели 993,5 тыс. кв. метров жилья. В результате годовой план оказался перевыполнен. Целевой показатель, установленный Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», составлял 991 тыс. квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Более активным строительный рынок региона оказался и по сравнению с 2018 годом. Прошлогодний объем превышен на 9%.

В 2019 году из 993,5 тыс. квадратных метров жилых новостроек население построило за счет собственных и привлеченных средств 450,8 тыс. квадратных метров. Объем многоквартирного жилья составил 542,7 тыс. кв. метров.

Лидирует по строительству жилья Оренбург — 486,3 тыс. квадратных метров, что составило почти половину от общего объема новостроек в регионе.

В 2020 году Оренбургская область должна ввести в строй 1,103 млн квадратных метров. Такой плановый показатель утверждён Минстроем России.