Лондон, , 08:27 — REGNUM По итогам 2019 года в Великобритании было произведено на 14,2% меньше автомобилей по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Стоит отметить, что прошлогодние показатели по производству машин в Великобритании стали самыми низкими с 2010 года. Причем снижение производительности там наблюдается уже третий год подряд.

В прошлом году британский автопром выпустил 1,3 млн автомобилей. На экспорт было выпущено 1,06 млн машин — это на 14,7% меньше по сравнению с 2018 годом, уменьшилось и количество транспортных средств, произведенных для британского авторынка, — 247 тыс. единиц (-12,3%).

Снижение объема производства в Великобритании, по словам экспертов, связано со слабым потребительским спросом как внутри страны, так и за ее пределами. К тому же в Европе постепенно отказываются от дизельного топлива. Кроме того, немаловажным фактором является Brexit.

Напомним, в 2019 году на британском авторынке было продано 2,31 млн новых легковушек — на 2,4% меньше, чем годом ранее.

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