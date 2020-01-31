Абакан, , 08:20 — REGNUM Министр финансов Хакасии Ирина Войнова, комментируя проведение казначейской ревизии в регионе, заявила о том, что республике придётся брать кредит.

«Хотелось бы, чтобы эксперты казначейства провели анализ доходной и расходной части консолидированного бюджета. В Хакасии сейчас госдолг под 100% (а был 145%). В республике годами арестованы счета», — подчеркнула министр.

Войнова напомнила, что в программе Минфина РФ есть приложение, в котором можно увидеть долю просроченной кредиторской задолженности в расходной части в субъектах:

«Только у семи российских регионов объём просрочки больше 2%. Среди них — Хакасия с 9,9%. В этом году нам, скорее всего, придётся брать кредит. Без помощи из федерального бюджета другого выхода у республики нет».

Впрочем, нынешние власти Хакасии, судя по всему, не видят за собой вины в сложившейся ситуации.

«Мы надеемся, что приехавшая комиссия отразит объективные причины многолетней несбалансированности бюджета и вытекающей из нее «кредиторки», — говорит Войнова.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года стало известно, что в Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов вводится казначейское сопровождение.

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Тогда регионом руководил Виктор Зимин. Но переизбраться на очередной срок ему не удалось. Осенью 2018 года губернаторские выборы в Хакасии выиграл молодой коммунист Валентин Коновалов. Новый глава региона обвинил Зимина в том числе в закредитованности Хакасии. Но, что интересно, на посту главы минфина Коновалов оставил Ирину Войнову — министра финансов из команды Зимина.

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Напомним, по данным Минфина РФ, на 1 декабря 2019 года госдолг Хакасии составлял 20,73 млрд рублей (к концу 2017 года — 24,6 млрд, то есть более 130% от собственных доходов республики). Что касается структуры госдолга, по информации респравительства, она такова: государственные ценные бумаги — 28,49%; кредиты кредитных организаций — 7,96%; бюджетные кредиты Минфина РФ — 63,55%.

Напомним также, в конце января власти Хакасии объявили о начале казначейской ревизии в регионе. Ревизия проводится в минфине, минтруде, минобразования, бюджетно-финансовом управлении администрации Абакана и управлении капитального строительства. Занимаются этим 16 специалистов со всей страны во главе с заместителем начальника Контрольно-ревизионного управления в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Сергеем Нагумановым.

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