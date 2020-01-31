Аддис-Абеба, , 08:16 — REGNUM Переговоры по урегулированию затянувшегося спора между Эфиопией, Египтом и Суданом о судьбе крупнейшего в Африке гидроэнергетического проекта продолжаются в Вашингтоне (США) через день после того, как они должны были завершиться в соответствии с заранее установленными сроками. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов, участники переговоров зашли в тупик из-за более подробной регламентации того, как будет работать плотина стоимостью 4 млрд долларов США.

Напомним, что плотина Великого возрождения в настоящее время строится на Ниле в Эфиопии.

Технические детали о продолжительности этапов заполнения плотины, количестве воды, которая будет выпущена Эфиопией вниз по течению, и количестве воды, которая будет удерживаться в строящемся водохранилище, являются одними из самых серьезных точек преткновения, отмечают репортеры.

Кроме того, Египет потребовал гарантированной помощи в борьбе с засухой после того, как плотина начнет функционировать в конце этого года.

По информации журналистов телерадиокомпании, окончательное соглашение должно было быть подписано к 29 января после заключения предварительного проекта соглашения. Переговоры проходят при посредничестве министерства финансов США и Всемирного банка. Пока не ясно, как долго будут продолжаться переговоры.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры по плотине в Эфиопии: достигнуто предварительное соглашение