Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по нефти завершились 30 января снижением на 0,67%. Цена на нефть снижалась на 3%, до $57,71 на фоне распространения коронавируса, который может оказать негативное влияние на экономику Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

К закрытию дня Brent подорожала до $59,15. Росту котировок способствовало ослабление доллара на Форекс после выхода слабой статистики в США и укрепления фунта после заседания Банка Англии.

Сегодня, 31 января, снижение цен возобновилось после обновления статистики о инфицированных коронавирусом. Баррель Brent стоит $58,47 (-1,17%).

По последним данным госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, количество зараженных вирусной пневмонией достигло 9776 человек (+25,6%). Число смертей от заболевания возросло до 187 (+25,2%).

Цена торгуется около ключевой поддержки $57,30. Если она устоит, то есть вероятность в ближайшие дни увидеть восходящую коррекцию к падению с $68,12 до $57,71 (-15,2%).

Если вирус начнет быстро распространяться по миру, то падение ускорится до $50,75 за баррель.

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