Елабуга, Татария, , 08:09 — REGNUM На заводе Ford Sollers в Елабуге собран 80-тысячный Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Юбилейный микроавтобус имеет цвет «Deep Impact Blue». Стоит отметить, что Ford Transit является первым малотоннажным автомобилем, который сошел с конвейера елабужского предприятия Ford Sollers с января 2012 года. Причем по технологии полного цикла машину стали собирать лишь с апреля 2015 года.

В сентябре 2019 года завод «Форд Соллерс Елабуга» приступил к изготовлению рестайлингового Ford Transit, который был снабжен модернизированными креслами, иной цветовой палитрой элементов экстерьера и интерьера. Кроме того, была улучшена несущая конструкция кузова.

В прошлом году Ford увеличил реализацию легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit до 12 589 единиц, что на 4% больше, чем в 2018 году. Таким образом Ford Transit стал лидером рынка легких коммерческих машин среди иностранных брендов.

Напомним, весь модельный ряд машин на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов транспорта спецназначения.

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