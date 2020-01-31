Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.

Это стало возможно в результате резкого роста акций Amazon на постмаркете 30 января, когда они подскочили в цене на 12%, до $2,1 тысячи.

По данным журналистов агентства, этому росту способствовал успешный отчет о деятельности компании за минувший квартал, который «вдребезги разбил» ожидания аналитиков. К примеру, квартальная прибыль Amazon составила $87,4 млрд, а прибыль на одну акцию — $6,47, тогда как эксперты ожидали её в размере $4,11.

Также указывается, что из-за данного скачка цен состояние Безоса, который владеет 12% акций Amazon, выросло до $129,5 млрд, однако в рейтинге Bloomberg Billionaires Index данные изменения отразятся только после окончания пятничных торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января на $2,3 млрд увеличил в течение часа свое состояние американский бизнесмен и инженер Илон Маск за счет увеличения рыночной капитализации компании Tesla.