Москва, , 08:04 — REGNUM Торги на Мосбирже 30 января открылись резким ростом по иностранным валютам. Российская валюта сдала по всем фронтам на фоне выхода инвесторов из рисковых активов из-за нового смертельного коронавируса. Цена на Brent снижалась до $57,71, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Курс доллара повышался до 63,51 руб., курс евро — до 70,07 руб., курс фунта — до 83,07 руб. Больше всего рубль подешевел к британцу. Такое расхождение было вызвано укреплением фунта на Форекс после заседания Банка Англии. Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых и сохранил объемы программы скупки гособлигаций.

Ожидалось, что за снижение ставки проголосуют три члена Комитета по денежной политике, а проголосовало два. Также фьючерсы на ставку показывали вероятность её снижения 25 б. п., чего не произошло.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что ожидаемое многими инвесторами снижение ставки способствовало бы росту инфляции выше ключевого уровня. В отчете регулятора отмечается, что после декабрьских выборов в парламент наблюдается ускорение темпов роста экономики.

Сегодня, 31 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 1,29%. Цена стала снижаться после обновленной статистки по инфицированным коронавирусом.

Перед выходными ослабление рубля может усилиться, поскольку к понедельнику число больных может достигнуть 16 тыс. человек. Проблема в длительном инкубационном периоде — 14 дней. Человек в это время может чувствовать себя прекрасно и заражать других людей.

Если темпы ослабления рубля сохранятся, то в ближайшие дни можно будет увидеть курс доллара на уровне 64,45. руб. Тут многое будет зависеть от нефтяного рынка. Цена по нефти марки Brent находится около ключевой поддержки $57,30. Если она устоит, то при восстановлении нефтяных котировок рубль тоже начнет отыгрывать потери.

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