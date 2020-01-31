Южно-Сахалинск, , 07:43 — REGNUM Правительство Сахалина обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой включить морские порты Холмск, Корсаков, Южно-Курильск, Курильск, Северо-Курильск, морские терминалы порта Невельск в перечень объектов транспортной инфраструктуры, чьи тарифы могут регулировать органы исполнительной власти субъекта Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Одной из главных причин обращения в федеральное ведомство стали недавние события в Холмском морском торговом порту, когда собственники порта взвинтили тарифы на проезд по порту и прочие услуги в несколько раз, и, понимая, что таких денег платить никто не будет, просто перекрыли въезд и выезд в порт и из порта. Порт Холмск при этом — стратегический для основного региона, малейшие сбои в его работе могут привести к настоящему коллапсу экономики всего региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2020 года въезд в порт Холмск оказался заблокирован. Это привело к тому, что не могли выгрузится даже прибывшие с материка паромы с железнодорожными вагонами, автомобилями и техникой. В ситуации вынуждены были экстренно вмешаться власти региона, прокуратура, МВД и УФАС, которых руководство порта не сочло нужным даже предупредить о блокировке важнейшей транспортной артерии Сахалина.