Уфа, , 07:37 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступил многомиллионный иск от ПАО «Сбербанк» к АО «Объединенная мясная группа», которое имеет бизнес-активы в ряде районов Башкирии и реализует проект по строительству птицеводческого комплекса по производству 115 тыс. тонн мяса бройлера. Сумма претензий превышает 425 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к компании, которая зарегистрирована в Москве, но работает в Башкирии, было подано 30 января 2020 года. Сумма требований — 425 718 736,55 рубля.

6 февраля 2020 года арбитраж республики также планирует приступить к рассмотрению банкротного иска к той же компании, поданному Башкирским отделением № 8598 Сбербанка ещё в марте 2019 года. Арбитражного управляющего предложено назначить из ассоциации МСРО «Содействие» (Орел).

В апреле 2019 года банк потребовал в качестве обеспечительных мер наложить арест в пределах заявленных требований в сумме 639 753 772,08 рубля на всё имущество, принадлежащее АО «Объединенная мясная группа», в том числе, запретив ответчику открывать счета «в иных банках, кроме ПАО Сбербанк». Также предлагалось арестовать в пределах суммы требований акции АО «Раевский элеватор» (Башкирия), принадлежащие АО «Башкирский бройлер», и акции последнего, принадлежащие АО «Объединенная мясная группа». Суд требование отклонил. Банкротное дело до сих пор не рассмотрено, слушания откладываются.

По данным с сайта компании-ответчика, она создана в 2009 году, объединив ряд агропромышленных предприятий Башкирии. В активе общества — сельхозугодья для производства зерновых культур, два элеватора, комбикормовые заводы и т.д.