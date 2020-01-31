Пекин, , 07:16 — REGNUM Индекс деловой активности PMI непроизводственного сектора Китая продемонстрировал значительный рост, сообщили 31 января в Национальном бюро статистики КНР.

Индекс PMI в указанном секторе экономики Китая на январь 2020 года составил 54,1, что, в свою очередь, значительно выше 53,5 в декабре 2019 года. Все показатели выше 50 знаменуют наращивание деловой активности, в то время как все показатели ниже 50 — наоборот, падение.

Как сообщало ИА REGNUM, PMI производственного сектора за январь текущего года продемонстрировал заметное падение относительно последнего месяца 2019 года.

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