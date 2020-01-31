Пекин, , 07:12 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая снизился в январе текущего года, сообщили 31 января в Национальном бюро статистики КНР.

Как стало известно, PMI на январь 2020 года составил 50, что несколько ниже 50,2 в декабре 2019 года. При этом, все показатели выше 50 означают рост активности, а показатели ниже 50 — ее падение.

Как сообщало ИА REGNUM, средний располагаемый доход на душу населения в Пекине вырос на 8,7% в 2019 году относительно 2018 года.

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