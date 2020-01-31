Екатеринбург, , 07:06 — REGNUM В Екатеринбурге идут поиски организации, которая займётся отловом и содержанием собак. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Заказчиком является администрация Екатеринбурга. Начальная цена контракта обозначена в 31 млн 920 тыс. рублей. В неё входят, собственно, отлов животных, их содержание в течение 21 дня, расходы по содержанию помещений приюта и т. д.

Заявки принимают до 10 февраля. Отметим, в последние годы содержанием и отловом собак занимается муниципальное предприятие «Спецавобаза».