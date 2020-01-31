Нижний Новгород, , 07:03 — REGNUM В Нижегородской области подвели демографические итоги за 11 месяцев 2019 года, отметив спад рождаемости почти на 2,9 тыс. человек и естественную убыль на свыше 16,3 тыс. человек. Нижегородстат обнародовал соответствующий отчёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, в регионе родилось 26 688 человек, а умерло 42 997 против 29 567 и 44 552, соответственно, годом ранее. При этом в возрасте до одного года умерло 140 детей против 174 за тот же период 2018 года. Относительно 11 месяцев 2018 года в регионе снизилась рождаемость — на 2879 детей, но снизилась и смертность — на 1555 человек.

Нижегородцы стали реже регистрировать брак — спад на 897 (с 18 799 до 17 902), но при этом сократилось на 1,7 тысяч и число разводов, до 10 269.

Среди причин смерти по-прежнему на первом месте болезни системы кровообращения, от которых ушли из жизни 23 143 человека против 19 170 годом ранее. То есть умерших по этой причине стало больше почти на 4 тыс. человек.

В то же время отмечается снижение смертности от самоубийств — с 248 до 233, болезней органов дыхания — с 1139 до 991.