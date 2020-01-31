Казань, 31 января 2020, 06:41 — REGNUM Арбитраж Татарии 6 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Татарии к ПАО «Татнефть». Ведомство требует привлечь одну из крупнейших нефтекомпаний России к административной ответственности и приостановить работы по реконструкции одной из установок в Альметьевском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан 19 декабря 2019 года. Ведомство обратилось в суд с заявлением «о рассмотрении протокола об административном правонарушении
Напомним, в России компания «Татнефть» занимает пятое место по объёму добычи нефти. 2019 год группа закончила с итогом более 29,8 млн тонн.