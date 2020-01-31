Казань, , 06:41 — REGNUM Арбитраж Татарии 6 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Татарии к ПАО «Татнефть». Ведомство требует привлечь одну из крупнейших нефтекомпаний России к административной ответственности и приостановить работы по реконструкции одной из установок в Альметьевском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 19 декабря 2019 года. Ведомство обратилось в суд с заявлением «о рассмотрении протокола об административном правонарушении от 04.12.2019 года №43−09−2019−4205, протокола о временном запрете деятельности от 04.12.2019 года №43−09−2019−4205 и иные материалы административного дела 43−09−2019−4205 и привлечении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина к административной ответственности по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по проведению строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция компрессорной установки сырого газа». Объект расположен на территории промплощадки газоперерабатывающего завода управления «Татнефтегазпереработка».

Напомним, в России компания «Татнефть» занимает пятое место по объёму добычи нефти. 2019 год группа закончила с итогом более 29,8 млн тонн.