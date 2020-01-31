Москва, , 06:32 — REGNUM Средства, которые предполагалось использовать для покрытия условно утвержденных расходов на 2021−2022 годы будут перенаправлены на реализацию задач, поставленных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как отметил Силуанов, в принятом трехлетнем варианте бюджета остались ресурсы на второй и третий год. Министр добавил, что Минфин окажет помощь регионам для реализации поставленных президентом задач.

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные расходы по финансированию задач, поставленных в послании президента до 2024 года составят 4,128 трлн рублей. При этом, 3,77 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета, а 0,358 трлн рублей — из региональных бюджетов.

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