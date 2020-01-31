Чебоксары, , 06:27 — REGNUM Фонд развития сельской кредитной кооперации обратился с банкротным иском к Чувашскому сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Согласие». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 27 января 2020 года, сумма претензий — 4 769 915,03 рубля. Центробанк России заявитель просит привлечь в дело третьим лицом.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в апреле 1998 года для предоставления займов. Директор — Елена Куянова, учредители — два физлица (руководитель ликвидированного отделения «Ассоциации женщин-предпринимателей Чувашии» Зинаида Воробьева и Михаил Федотов) и три крестьянско-фермерских хозяйства («Колос», «Тансар» и «Света»). Три последних уже ликвидированы. С июля 2018 года и сам кооператив числится в стадии ликвидации.

В 2017 году кооператив судился с одним из своих учредителей — Зинаидой Воробьевой (второй соответчик — Екатерина Воробьева). Истец требовал взыскать свыше 9,7 млн рублей убытков, но позднее иск отозвал.

В сентябре 2016 года Фонд, выступающий истцом в банкротном деле, взыскал с пяти кооперативов, включая «Согласие», 4 752 383 рублей долга по договорам займа, заключённым в 2014—2015 годы.