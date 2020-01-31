Зеленодольск, Татария, , 05:58 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск от ООО «Водоканал Осиново» из Зеленодольского района, который просит признать себя банкротом. Дело к производству ещё не принято, но претензии к предприятию из соседнего с Казанью района также имеют МУП «Водоканал» из столицы республики и АО «Татэнергосбыт», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 29 января 2020 года, но сумма долгов, ставших основанием для обращения в суд, пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие было учреждено в сентябре 2017 года для распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и совладелец — Степан Пыркин (директор управляющей компании в Осиново), второй совладелец — Рамиль Нургалеев (владелец и директор управляющей компании в Осиново — ООО УК «Системное управление»).

В базе суда на сегодня есть несколько исков к ООО от МУП «Водоканал» (Казань), которое в 2019 году трижды взыскивало долги через арбитраж.

Помимо этого, ООО — исполнитель по восьми госконтрактам, в том числе с ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» и отделом МВД России по Зеленодольскому району. Один из контрактов с МВД, подписанный в августе 2019 года на холодное водоснабжение и водоотведение, является действующим.