Москва, , 05:56 — REGNUM Объемы погрузки на транспортные сети РЖД уменьшились на 5% в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил журналистам заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

Данный показатель снизился примерно до 100 млн тонн. Изначально, в прогнозы закладывалось, что погрузка в январе упадет на 3,3%, но происходящее стало продолжением тенденций 2019 года. Так, в декабре показатель сократился на 2%, до 106,7 млн тонн.

Шило отметил, что этот процесс может быть вызван падением спроса на уголь и металлы.

Как передавало ИА REGNUM, в июле в РЖД сообщили о снижении на 14,5% погрузки черных металлов на экспорт в первом полугодии 2019 года.

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