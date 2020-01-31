Челябинск, , 05:47 — REGNUM В Челябинске по построенным тоннелям метрополитена будет пущен другой транспорт. Об этом пишет 74.ru.

Разговор о планах по поводу строительства метро зашёл в ходе обсуждения проекта генерального плана города. Уже известно, что участок между Торговым центром и проспектом Ленина будет достроен. Но по нему пустят совсем другой транспорт.

Далее строить тоннели, скорее всего, не будет. Для запуска полноценного метро городу не хватит пассажиропотока. Соответственно, проект не сможет выйти на окупаемость.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен пытаются построить в Челябинске с 1990-х годов. Сейчас работы уже много лет заморожены.

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