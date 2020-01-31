Челябинск, , 05:30 — REGNUM Метрополитен Челябинску не нужен в ближайшей перспективе. К такому выводу пришли эксперты при составлении генерального плана развития города, пишет 74.ru.

Важное заявление сделала глава управления перспективного развития городского комитета градостроительства и архитектуры Ольга Никитина. 30 января она выступала на презентации проекта генплана перед жителями речь подробно шла о Калининского района. Она отметила, что всё упирается в пассажиропоток. Необходимых 70 тыс. человек, готовых ездить с Северо-Запада Челябинска в восточную часть города, нет.

Тем не менее метро достраивать будут. Но только участок между проспектом Ленина и Торговым центром. Но по нему пустят другой транспорт. Какой именно, пока окончательно не решено.

Как сообщало ИА REGNUM, первую очередь метрополитена пытаются построить с 1990-х годов. Сейчас она законсервирована.