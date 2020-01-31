Владивосток, , 05:28 — REGNUM О лидирующем положении Приморья в реализации проекта «Дальневосточная ипотека» на своей странице в сети Instagram рассказал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор отметил, что по количеству заявок на «Дальневосточную ипотеку» Приморье опережает другие дальневосточные регионы: из почти 1800 заявок одобрено 84%.

«Мы видим увеличение спроса у людей на новостройки во Владивостоке, вместе с этим продумываем ряд мер для сдерживания цен на жилье и их понижение», — написал губернатор.

Также он отметил, что по результатам совещания с полпредом Юрием Трутневым, было принято решение применить во Владивостоке новые программы застройки.

«Это будут отдельные земельные участки под строительство домов с подведенной инфраструктурой. Торги на застройку проведем не за деньги, а за стоимость квадратного метра. И те компании, которые предложат меньшую цену «квадрата», — зайдут на площадку. При этом земли простаивать не будут. За длительный простой поменяем земле назначение и вместо домов, компания построит там парк отдыха», — рассказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, отмечая большое количество переданных гражданам гектаров, высказался о возможности появления на Дальнем Востоке новых городов.