Пекин, , 04:39 — REGNUM Средний располагаемый подушевой доход населения Пекина вырос на 8,7% в 2019 году, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Данный показатель по итогам 2019 года достиг 67 756 юаней ($9 868), сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Подушевой располагаемый доход городских жителей Пекина достиг 73 849 юаней, что на 8,6% выше, чем в 2018 году.

В разбивке дохода в зависимости от заработной платы в год жителей пекинского региона Китая составил 41 214 юаней в 2019 году, в то время как только для жителей города — 44 327 юаней, что на 9,4% и 9,5% выше соответственно.

В бюро также сообщили, что годовой рост чистого дохода от собственности на душу населения составил 5,9% для городских жителей за прошедший год, достигнув 12 690 юаней, в то время как для всех жителей Пекина — 6,1% до 11 257 юаней.