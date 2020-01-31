Пекин, , 04:24 — REGNUM Розничные продажи товаров потребления в Пекине, являющиеся главным показателем роста потребления, достигли в 2019 году отметки 1,23 трлн юаней (около $178,7 млрд), сообщили 30 января в муниципальном бюро статистики Пекина.

Данный показатель оказался на 4,4% выше, чем годом ранее. Оптовые и розничные онлайн-продажи взлетели на 23,6% в годовом исчислении, достигнув отметки 336,6 млрд юаней. Продажи товаров широкого потребления выросли на 4,3% в годовом исчислении до 1,11 трлн юаней за прошедший год.

Продажи в области ресторанного обслуживания достигли 120,5 млрд юаней, что на 6,1% выше, чем в 2018 году. Фирмы, занимающиеся бытовой техников и аудиовизуальным оборудованием, сообщили о росте розничных продаж на отметке 21,5% в годовом исчислении.

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