Веллингтон, , 04:19 — REGNUM Китай потеснил Соединенные Штаты на месте крупнейшего рынка для новозеландской импортной говядины в 2019 году, сообщили 30 января в департаменте статистики Новой Зеландии.

На конец декабря 2019 года экспорт говядины из Новой Зелании в Китай вырос на 112% относительно 2018 года, достигнув 1,7 млрд новозеландских долларов (около $622 млн).

«Китай стал номером один в области рынков поставок экспортной говядины из Новой Зеландии в 2019 году. В 2019 году почти половина от общего объёма экспорта говядины направилась в Китай и лишь четверть — в США, что фактически является зеркальным отражением ситуации 2018 года», — сообщил директор отдела международной статистики при департаменте Даррен Аллан.

По его словам, Китай продолжает наращивать импорт из Новой Зеландии товаров в целом, становясь главным рынком сбыта товаров широкого потребления, включая молочную продукцию, говядину, баранину, рыбу и фрукты. Экспорт в Китай значительно вырос за последние три года, достигнув 28% доли от общего экспорта Новой Зеландии в 2019 году с 24% в 2017 году.