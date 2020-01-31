Пекин, , 03:52 — REGNUM Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (SPIC), являющаяся крупнейшим производителем энергии в Поднебесной, стремится получить более высокую прибыль в 2020 году посредством ряда государственных программ, сообщает агентство Синьхуа.

Организованная в 2015 году в результате слияния Китайской инвестиционной корпорации и Государственной ядерно-энергетической технологической корпорации, SPIC планирует обеспечить чистую прибыль в 2020 году в размере 12 млрд юаней (около $1,74 млрд), что выше рекордных 10,8 млрд в 2019 году.

Компания нарастит энергетические мощности на 171 млн киловатт к концу 2020 году, в результате чего установленная мощность «чистой» энергии составит не менее 54% в генерации компании.

Отметим, что Китай принял ряд мер стимуляции развития «чистой» энергетики, целью которых является увеличить долю неископаемой энергии до 20% от общей доли генерации Китая уже к 2030 году.