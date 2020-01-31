Москва, , 03:24 — REGNUM Экономика России, вопреки принятым в отношении нее санкциям, стала прочнее, чем когда-либо. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как отмечают авторы издания, в ответ на ограничения, установленные Западом, Россия разработала программы по импортозамещению и ограничила ввоз товаров из ЕС, подстегнув развитие ряда собственных отраслей, в особенности сельского хозяйства.

По мнению экспертов, в настоящее время Москва должна больше бояться снятия санкций, чем введения новых. Они считают, что экономика России развивается, несмотря на замедление темпов экономического роста.

По мнению авторов FT, достигнутые страной результаты ни с чем нельзя сравнить. Эксперты напомнили, что госдолг России сейчас составляет всего 15% от ВВП, в то время как аналогичный показатель среди европейских стран в среднем равен примерно 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.

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