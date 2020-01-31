Абакан, , 03:17 — REGNUM С 30 января в Хакасии идёт проверка Казначейства России. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве финансов.

В нескольких ведомствах работают 16 специалистов со всей страны во главе с замначальника Контрольно-ревизионного управления в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Сергеем Нагумановым.

Уточняется, что ревизия коснулась минфина, минобразования, минтруда, управления капитального строительства и бюджетно-финансового управления администрации Абакана.

«Правительство Хакасии заинтересовано в проверке. Осенью прошлого года республика выступила инициатором её проведения», — утверждают власти региона.

Проверяющих интересуют качество исполнения бюджета-2019, объекты капстроительства, обоснованность кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года стало известно, что в Хакасии из-за накопленных долгов вводится казначейское сопровождение.

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