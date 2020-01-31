Пекин, , 03:12 — REGNUM Министерство экологии Китая выпустила руководство по раздельной утилизации инфицированных новым коронавирусом медицинских отходов с целью борьбы со вспышкой опасной инфекции, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Согласно руководству, все причастные должны строго его соблюдать, дабы противодействовать дальнейшему распространению инфекции в стране. Для утилизации отходов могут быть использованы специальные мобильные медицинские очистные установки, установки для сжигания опасных отходов и домашнего мусора, а также промышленные печи.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские эпидемиологи строго не рекомендуют употреблять в пищу мясо диких животных, поскольку оно может быть источником нового коронавируса.