Кишинёв, , 02:16 — REGNUM Россия расширила список импортеров фруктов из Молдавии, которые имеют право поставлять продукцию на российский рынок. Как сообщил министр сельского хозяйства, Молдавии Ион Пержу, в список добавлены более 200 компаний. И теперь из общее число достигло 334 производителей, передает ИА REGNUM.

«205 компаний были отобраны в результате проверки, проведенной в августе 2019 года Россельхознадзором. Российские специалисты проверили 517 предприятий, зарегистрированных в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в качестве потенциальных экспортеров на российский рынок, и отобрали тех, кто соответствует всем требованиям импортера», — сообщил Пержу.

Продукция этих поставщиков, согласно Россельхознадзору, должна соответствовать требованиям Евразийского экономического союза и иметь сертификаты, выданные Нацагенством безопасности пищевых продуктов Молдавии.