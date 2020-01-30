Вашингтон, , 23:54 — REGNUM О новом Hummer EV, который поступит в продажу в конце 2021 г., сообщила 30 января компания-производитель General Motors.

Речь идёт об электромобиле с двигателем мощностью 1 000 л.с. Выпускать машины будут на заводе в городе Детройте (штат Мичиган, США), причём линию для их производства ещё предстоит открыть.

Напомним, новых моделей Hummer американская компания не выпускала уже десять лет. Слухи о планах GM по поводу нового Hummer просочились в СМИ ещё в середине января.

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