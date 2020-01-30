Лондон, , 23:18 — REGNUM Нефть Brent восстанавливается после резкого падения в ходе сессии 30 января, однако все ещё находится в «красной зоне».

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent в минусе на $1,07 (1,82%), на отметке $57,84 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI подешевели на 74 цента (1,39%), до $52,59 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе сессии нефть Brent подешевела на 3% и опустилась ниже $57 за баррель.

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