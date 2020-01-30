Киев, , 23:17 — REGNUM Украинские шахтеры заблокировали несколько автомобильных трасс с требованиями о погашении долгов по зарплате и оказанию поддержки угольной отрасли страны, сообщил 30 января руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, общий объём невыплат заработной платы в угольной отрасли Украины достигает $48 млн.

Волынец заявил, что 30 января шахтёры перекрывали автомобильное движение на подконтрольной Киеву части Донецкой области, в Кривом Роге, Львове и столице Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре и декабре 2019 года на Украине прошли аналогичные акции протеста шахтёров, в результате которых им была выплачена часть долгов по зарплате.

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