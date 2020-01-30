Таранто, Италия, , 23:20 — REGNUM Распродажа домов по цене 1 евро начата в итальянском городе Таранто в области Апулия на юге страны. Об этом 30 января сообщает издание Il Corriere della Sera.

Такая программа реализуется впервые в крупном городе. До этого подобные распродажи были только в небольших деревнях. Население Таранто составляет около 200 тыс. человек, кроме этого он является важным портовым городом страны, здесь располагается база ВМС страны.

В настоящее время местные власти выставили на продажу пять домов, но если будет спрос, то количество объектов на продажу за символическую цену будет увеличено. Тот, кто приобретёт жильё за такую цену, будет обязан отреставрировать здание, а также проживать в нём, чтобы исключить возможность перепродажи в спекулятивных целях.

Власти города надеются таким способом «вдохнуть жизнь» в исторический центр Таранто, расположенный на узкой полоске земли между лагуной и морем. В настоящее время там проживает около 4 тыс. человек, тогда как в XIX веке это число составляло 40 тыс. Люди не хотят жить в этом районе из-за обветшания зданий и улиц и из-за близко расположенного сталелитейного завода.

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