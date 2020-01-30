Ижевск, , 22:23 — REGNUM Ижевск планирует привлечь пять кредитных линий на общую сумму 1,4 млрд рублей. Соответствующие объявления опубликованы на портале госзакупок.

Так, планируется привлечь две кредитных линий лимитом по 300 млн рублей каждая. Начальная (максимальная) цена контракта составит 69,759 млн рублей. Средства привлекаются на три года — на 1009 дней.

Ещё две кредитных линии с аналогичным лимитом власти города намерены привлечь с указанной максимальной ценой контракта в 65,258 млн рублей. Одна кредитная линия будет привлечена на один год — 366 дней с начальной ценой контракта в 14,305 млн рублей.

Процентные ставки по кредитам могут составить от 7,15% до 7,75% годовых.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении привлечь кредитные средства сообщал минфин Удмуртии. Ведомство уточняло, что планируется привлечь 3 млрд рублей, максимальная ставка по которым составит 7,14%, а в ходе торгов может быть снижена.

В минфине подчеркнули, что привлечение средств связано со снижением ключевой ставки Банком России в декабре 2019 года и позволит рефинансировать текущую задолженность республики.