Сараево, , 22:17 — REGNUM 75% трудоспособного населения Боснии и Герцеговины готовы уехать за границу на заработки. Таковы данные опроса на портале Posao.ba. Это портал специализируется на вакансиях в стране и за границей.

При этом эксперты отмечают, что в большинстве европейских стран падает спрос на иностранную рабочую силу по сравнению с 2018 годом.

Однако в ряде стран есть спрос на рабочую силу из Боснии и Герцеговины остается высоким. Это Хорватия, Словения и Германия.

В Германии с 1 марта вступают новые правила относительно квалифицированной рабочей силы, которые облегчат трудоустройство иностранных специалистов. Во всех балканских странах ожидают оттока граждан, желающих трудоустроиться в Германии.