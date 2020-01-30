Ижевск, , 22:07 — REGNUM Группа компаний «Калашников» завершила сделку по приобретению у ОАО «НПО «Курганприбор» 41% акций АО «Институт прикладной физики» (ИПФ). Об этом сообщает пресс-служба концерна.

По словам генерального директора ГК Дмитрия Тарасова, вхождение института в структуру концерна позволит создать единую цепочку жизненного цикла высокоточных изделий от разработки до серийного производства. В частности, планируется расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также выступить исполнителем госзаказов на поставку модернизированных неуправляемых и корректируемых авиационных ракет.

Сейчас институт ведет разработку 15 проектов, три из которых — в рамках гособоронзаказа.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Калашников» за рекордно короткие сроки завершил исполнение государственного оборонного заказа за 2019 год по ключевым для Министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12. В концерне заявили, что выполнят поставки автоматов в рамках гособоронзаказа для Минобороны РФ в 2020 году на год ранее обозначенного срока.

В начале января Минобороны сообщало, что в 2020 году в рамках государственного оборонного заказа будет поставлена партия автоматов АК-12 объемом 40 тыс. единиц калибра 5,45 мм.