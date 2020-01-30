Москва, , 21:59 — REGNUM Руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отменило ранее выпущенный приказ о прекращении грузового железнодорожного сообщения с Китаем. Соответствующий документ подписал первый заместителем Центра фирменного транспортного обслуживания РЖДСергей Колесников.

«В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России от 30 января 2020 года) оперативный приказ от 30 января 2020 года отменяется», — приводит текст документа ТАСС.

В пресс-службе РЖД пояснили, что на текущий момент никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с Китаем нет. Отмечается, что компания следит за ситуацией на пограничных переходах и готова оперативно информировать о транспортной обстановке грузоотправителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в РЖД был подписан приказ о приостановке с 31 января грузового железнодорожного сообщения с Китаем на фоне ситуации с распространием коронавируса в этой стране.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке с 31 января пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Китаем за исключением рейсов, следующих из Пекина в Москву и обратно.

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