Пекин, , 21:42 — REGNUM Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба компании.

По словам представители компании, некоторые задержки с отправкой товаров в Россию возможны, но связано это не с коронавирусом, а с тем, что в Китае отмечают Новый год. Некоторые поставщики могут осуществить обработку заказов уже после окончания праздников.

Напомним, что в Китае в самом конце 2019 года произошла вспышка коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Сдержат распространение вируса пока не удается.