Кострома, , 21:26 — REGNUM В Костромской области медицинские организации первичного звена освобождаются от уплаты налога на имущество, сообщает пресс-служба региональной думы.

Костромские депутаты в окончательной редакции приняли соответствующие изменения в областное налоговое законодательство. Поправки коснутся медучреждений, которые оказывают первичную врачебную помощь, обслуживают население по месту жительства, работы или учебы, и в которых территория обслуживания поделена на участки. Это все межрайонные больницы, ЦРБ и окружные больницы.

Высвободившиеся средства они смогут потратить на программы по оказанию бесплатной медицинской помощи и повышение качества обслуживания пациентов.

Список льготников утвердят до 1 марта, освобождение от налога на имущество будет действовать с 1 января 2020 года до 31 декабря 2022 года.