Неаполь, Италия, , 21:22 — REGNUM Работники предприятий Whirlpool в Италии проведут 16-часовую забастовку в знак протеста против предстоящего закрытия завода в Неаполе, сообщили в профсоюзе предприятия в четверг, 30 января.

Ранее стало известно о намерении Whirlpool закрыть неаполитанский завод уже 31 марта 2020 года. Правительство Италии в качестве компромиссного варианта предложило перенос закрытия на 31 октября.

Профсоюзы, однако, не удовлетворены таким компромиссом и продолжают требовать от своего работодателя выполнения взятых на себя обязательств безотносительно «ухудшившейся» (по мнению руководителей Whirlpool) рыночной конъюнктуры.